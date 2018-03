NTR: wie wil de intocht van Sint organiseren?

Omdat nog geen enkele gemeente zich had aangemeld om de intocht van Sinterklaas te organiseren, heeft de NTR begin maart een brandbrief gestuurd aan de burgemeesters. De omroep zendt het kinderfeest al jarenlang uit en wil ook dit jaar doorgaan met die ,,66-jarige nationale televisietraditie”. Inmiddels heeft een aantal gemeenten al interesse getoond, zegt een woordvoerder van de NTR na berichtgeving van RTL Nieuws.

De tv-uitzending van de intocht wordt jaarlijks door de NTR samen met een steeds andere gemeente georganiseerd. Meestal hebben begin maart al enkele gemeentes aangeboden de organisatie op zich te nemen, maar dit jaar was er geen animo. ,,Naar de oorzaken daarvan kunnen wij slechts raden”, staat in de brief.

De NTR-woordvoerder wil nog niet specificeren hoeveel gemeenten na de brandbrief hebben laten weten het feest misschien toch wel te willen organiseren. De oproep is in elk geval wel besproken binnen het Genootschap van Burgemeesters. Dat is de beroepsvereniging van burgemeesters, waarvan de meesten ook lid zijn.

,,We zouden natuurlijk kunnen afwachten tot zich in de komende tijd wellicht alsnog een gemeente meldt, maar dat is – gezien de lange voorbereidingstijd van zo’n grootschalig project – nogal riskant met het oog op de planning”, staat in de brief.

Een datum is wel al bekend: zaterdag 17 november 2018.