Pechtold: kabinet aan zet na referendum

Het kabinet is aan zet nu de kiezer in het referendum nee lijkt te hebben gezegd tegen de nieuwe inlichtingenwet. Dat zegt D66-leider Alexander Pechtold. ,,Volgende week is de officiële uitslag en dan zal het kabinet volgens de wet die geldt voor het raadgevend referendum een standpunt moeten bepalen.”

Pechtold vindt dat het kabinet de uitslag van de volksraadpleging ,,altijd” serieus moet nemen. Op de vraag of de wet moet worden aangepast wil hij zelf niet ingaan. ,,Dat is aan het kabinet.”

,,Het is nog heel spannend, maar het lijkt de kant op te gaan dat er meer tegen- dan voorstemmers zijn”, zei premier Rutte in Brussel. ,,Het werkt zo dat als dat zo blijft, de wet op het raadplegend referendum ons verplicht om dan opnieuw die wet te bekijken. Het is mijn rol als voorzitter van de ministerraad om dat proces in goede banen te leiden.”

Als het een nee-stem wordt, vindt de premier dat ,,op zich jammer”. ,,Maar hiervoor geldt dat ik de soevereiniteit van de Nederlandse kiezer heb te respecteren.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg D66 in een aantal gemeenten een gevoelige tik. Pechtold benadrukt evenwel dat de resultaten tot de beste uit de partijgeschiedenis behoren.