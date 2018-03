Rutte feliciteert Buma met ‘nipte’ winst

Het CDA is ,,nipt’’ de grootste partij geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen, en wordt daarmee van harte gefeliciteerd door premier Mark Rutte. Hij heeft CDA-leider Sybrand Buma in de ochtend al gebeld om hem te feliciteren, zei de VVD-leider in Brussel.

,,Het is geen tegenvaller, want de uitslag is heel mooi en ik gun het het CDA zeer’’, zei Rutte. ,,Ze hebben ook vreselijk hard gewerkt. Het was voor beide partijen een mooie avond, ook voor de democratie en de lokale partijen die weer veel vooruitgang hebben geboekt.’’ Of dat het moeilijker maakt om lokaal te besturen kon hij niet zeggen. Het heeft geen zin om commentaar te leveren op veranderingen die het electoraat wenst aan te brengen, aldus de VVD-leider. Hij feliciteerde ook zijn partijgenoten met ,,de mooie winsten’’.