Syriëganger Lieke S: ik blaas me niet op

Vermeend jihadganger Lieke S. uit Eindhoven zal zich niet opblazen. Dat heeft ze donderdag beloofd tijdens de behandeling van haar strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.

Volgens haar zou ze haar kind niet mogen zien van haar ex, omdat ouders op de school bang zijn dat ze zich op het schoolplein zal opblazen. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze zich wilde aansluiten bij terreurorganisatie IS. S. werd in 2016 bij de grens tussen Turkije naar Syrië tegengehouden. Later werd ze, eenmaal op een terreurlijst en op de terugweg naar huis, opgepakt bij de grens van Turkije naar Bulgarije.

De vrouw zat enige tijd in voorarrest, maar is sinds augustus op vrije voeten.