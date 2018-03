Twee partijen kunnen alleen besturen

Twee partijen hebben woensdag een absolute meerderheid gewonnen in hun gemeenten. Ze kunnen zelf besturen en hoeven in principe geen akkoord te sluiten met anderen. Of ze daadwerkelijk alleen gaan regeren, is nog niet bekend.

De grootste overwinning ging naar het CDA in het Twentse Tubbergen. Die partij kreeg 61,2 procent van de stemmen. Dat levert de partij twaalf van de negentien raadszetels op. In het Brabantse Reusel-de Mierden ging 51 procent van de stemmen naar de partij Samenwerking. Die heeft nu acht van de vijftien raadszetels.

In het Brabantse Boekel kwam het CDA ook dicht bij een absolute meerderheid. De partij kreeg uiteindelijk 48,8 procent van de stemmen. De christendemocraten hebben zeven van de vijftien zetels en hebben dus aan één zetel van een ander genoeg voor een meerderheid.