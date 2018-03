Veel blanco stemmen bij referendum

Bij het referendum over de inlichtingenwet woensdag hebben opvallend veel mensen blanco gestemd. Meer dan 200.000 mensen, dus ongeveer 4 procent van alle kiezers, stemden niet voor of tegen. In plaats daarvan deden ze het biljet in de stembus zonder een hokje rood te kleuren. Die stemmen worden gewoon meegeteld in de uitslag en bij het berekenen van de opkomst, en dus ook de vraag of het referendum geldig is. Een blanco stem is vaak bedoeld als proteststem.

Doordat er zo veel blanco stemmen zijn, is het de vraag of er een duidelijke meerderheid voor of tegen de inlichtingenwet is. Tegen heeft een krappe voorsprong, maar het is onduidelijk of één kant meer dan 50 procent krijgt.

In Boekel stemde 7,5 procent blanco. In de gemeenten Sint Anthonis en Someren deed 6,6 procent dat. In het Zeeuwse Tholen hadden de meeste mensen de knoop doorgehakt: slechts 0,2 procent stemde blanco.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen die woensdag ook werden gehouden, was 0,5 procent van de stemmen blanco. Bij het Oekraïne-referendum twee jaar geleden was 0,8 procent van alle stemmen blanco. Het ging om 32.483 stemmen. En bij de Kamerverkiezingen vorig jaar ging het om 0,1 procent van alle stemmen.