Verkenner brengt helderheid in verdeeld R’dam

De Rotterdamse gemeenteraad stelt vrijdag een verkenner aan die moet onderzoeken welke partijen willen samenwerken. Dat is de uitkomst van het ,,constructieve gesprek” dat alle partijen donderdag op het stadhuis hebben gevoerd. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb was bij het gesprek aanwezig. Wie die verkenner wordt, is nog niet bekend.

Het formeren van een nieuwe coalitie in Rotterdam is ingewikkeld. Leefbaar Rotterdam, de grootste partij, en VVD willen een brede coalitie onderzoeken waarbij D66, GroenLinks en PvdA een rol kunnen spelen. Die partijen hebben vooralsnog principiƫle en politieke bezwaren tegen samenwerking met Leefbaar, onder meer vanwege de banden die Leefbaar onderhoudt met FVD.

Ook was de campagne hard. ,,Er zal nog wel enige tijd nodig zijn om alle pijn te helen, maar ik proef een goede sfeer”, zei Aboutaleb. Alle partijen beaamden dat, behalve de PVV. Lijsttrekker Maurice Meeuwissen eiste excuses van DENK voor een vergelijking met naziminister Joseph Goebbels en weigerde te lunchen met burgemeester Aboutaleb.

Een coalitie met een links karakter is getalsmatig onmogelijk in Rotterdam. GroenLinks en PvdA willen daarom inzetten op een middencollege met onder meer de VVD. Zo’n combinatie heeft ook geen meerderheid, maar met name PvdA is voorstander van een minderheidscollege dat gedoogsteun heeft van andere partijen.

PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann: ,,De helft van kiezers is woensdag thuisgebleven. Met een minderheidscoalitie waarbij de gemeenteraad echt beslist over voorstellen, wordt de politiek weer van de Rotterdammer.”