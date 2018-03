Waarnemers zien nog ruimte voor verbetering

Volgens waarnemers van de Raad van Europa die de gemeenteraadsverkiezingen kritisch hebben gevolgd, is de stembusgang zeer goed en zonder noemenswaardige problemen verlopen. Toch hebben de waarnemers, die woensdag met zijn negenen kriskras door het land reisden, wel wat verbeterpunten gevonden. Zo raden ze Nederland aan om regels op te stellen over de financiering van lokale politieke partijen.

Op landelijk niveau bestaan zulke regels wel: partijen die in het parlement zitten, zijn sinds enkele jaren verplicht giften boven de 4500 euro jaarlijks openbaar te maken. Maar lokaal hoeft dat niet en dat is niet transparant, vinden de waarnemers. Ze publiceren pas in juni hun rapport, maar een woordvoerster licht de belangrijkste bevindingen desgevraagd alvast toe.

Een kritisch punt dat in het verslag aan de orde zal komen is het handmatig tellen van stemmen. ,,Het duurt lang en de mensen op stembureaus zijn vaak moe van een lange dag. Dat kan leiden tot fouten”, zegt de woordvoerster. Wellicht kan nieuwe technologie hierbij helpen, oppert ze.

Het algehele oordeel over de verkiezingen is dat ze goed waren voorbereid en ook goed zijn verlopen.