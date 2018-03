Bergen op Zoom telt opnieuw na klachten

De gemeente Bergen op Zoom gaat alle stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hertellen. Burgemeester Frank Petter heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Diverse partijen hadden onregelmatigheden gemeld.

Zeker twee kandidaten, van de PvdA en van de lokale Lijst Linssen, zagen tot hun verbazing dat ze volgens de officiële uitslag geen stemmen hadden gekregen, terwijl ze op zichzelf hadden gestemd en ook de stem van hun partners hadden gekregen.

De hertelling begint vrijdagmiddag en gaat zo nodig in het weekend door, vertelt een woordvoerster van de gemeente. Wanneer de definitieve uitslag komt, is nog niet bekend. Volgens de voorlopige uitslag is de lokale GBWP de grootste partij met tien zetels, gevolgd door VVD met 5 en Lijst Linssen met 4 zetels.

Eerder op de dag werd al bekend dat in Maastricht, Venray, Rijswijk en Medemblik de stemmen opnieuw worden geteld.