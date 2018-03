Edwin Evers stopt met ochtendshow

Edwin Evers stopt eind dit jaar met zijn ochtendprogramma op de radiozender 538. Hij heeft dit vrijdag tijdens de uitzending van Evers Staat Op bekendgemaakt.

“Na ruim twee decennia ochtendradio wil ik mij herbezinnen en nadenken over de toekomst. Ik kijk uit naar een ander leven waarin ik hopelijk meer ruimte ga krijgen om me bezig te houden met het schrijven en het maken van muziek, alvorens ik eventueel zou beginnen aan een nieuw radioavontuur. En we zijn er nog tot aan het einde van dit jaar”, zei Evers.

De 46-jarige Evers begon 21 jaar geleden met Evers Staat Op bij 3FM. Hij maakte in 2000 de overstap naar Radio 538. Zijn contract loopt aan het einde van het jaar af. Hij liet eerder al weten dat hij twijfelde of hij dit wilde verlengen.

Hij maakt al vele jaren met sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn en vaste nieuwslezer Henk Blok het best beluisterde radioprogramma van Nederland. Vooral met zijn typetjes heeft hij veel succes.

Evers werd diverse malen onderscheiden voor zijn werk op de radio. Onlangs kreeg hij de oeuvreprijs Gouden Harp omdat hij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse muziek. Eerder ontving hij de Gouden RadioRing, Zilveren RadioSterren en Marconi Awards. Ook scoorde hij een hit als zanger met Glennis Grace.

“Edwin Evers is zonder meer de Johan Cruijff van de Nederlandse radio”, zegt John de Mol, eigenaar van Talpa Radio waar 538 onder valt . “Edwin heeft aan het begin van deze laatste periode, twee jaar geleden, al aan mij aangegeven dat het waarschijnlijk zijn laatste zou zijn, de impact van een ochtendprogramma op je leven is natuurlijk groot. Hoe jammer ik het ook vind, ik kan hem alleen maar dankbaar zijn voor alle energie die hij de luisteraars van 538 heeft gegeven.”

538 maakt binnenkort bekend wie Evers in de ochtend gaat opvolgen.