‘Iraanse staatshackers troffen Nederland’

Negen Iraniërs zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor cyberspionage. De hackers zouden zijn binnengedrongen bij een of meer Nederlandse universiteiten. Ze zijn niet opgepakt, maar het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft hun namen vrijdag naar buiten gebracht om ze tegen te werken.

De negen werkten volgens de VS voor een instelling in Iran, Mabna genaamd. Ze zouden sinds 2013 zijn binnengedrongen in de computersystemen van ,,144 Amerikaanse universiteiten en 176 universiteiten in 21 andere landen”. Ook zouden ze 47 Amerikaanse en buitenlandse bedrijven, de Verenigde Naties, een Amerikaans ministerie en twee Amerikaanse staten hebben getroffen. Nederland wordt genoemd als een van de 21 landen, naast onder meer Duitsland, Israël, Turkije en Groot-Brittannië. De verdachten zouden daar gegevens van wetenschappelijk onderzoek hebben buitgemaakt.

De aanklacht is vrijdag bekendgemaakt. Volgens de Verenigde Staten hebben de negen hackers ‘meer dan 31 terabyte aan informatie’ gestolen voor de Revolutionaire Garde, een speciale strijdmacht van het Iraanse bewind. De negen zijn niet gearresteerd. ,,Ze zijn nu op de vlucht voor justitie in Amerika. Ze kunnen niet langer Iran verlaten zonder bang te hoeven voor arrestatie. Ze kunnen de buitenwereld alleen nog zien via hun schermen, maar ze zijn hun grootste kracht kwijt: anonimiteit”, aldus het Openbaar Ministerie in New York.