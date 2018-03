Jaarwisseling kostte elf ogen

De afgelopen jaarwisseling heeft elf ogen gekost. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). In totaal liepen 120 mensen door vuurwerk letsel op aan één of beide ogen. 38 procent van de letsels is blijvend.

Bijna de helft, 40 procent, van de gewonden werd geraakt door vuurwerk dat iemand anders had afgestoken.

Het was deze jaarwisseling de tiende keer dat het NOG de oogschade registreerde. In die periode zijn er 179 ogen gesneuveld en moesten 74 daarvan ook nog eens compleet worden verwijderd. Tijdens de drie jaarwisselingen voorafgaand aan de laatste gingen er respectievelijk tien, vijftien en negentien ogen aan. De tendens lijkt dat er minder slachtoffers vallen, maar dat het letsel wel ernstiger is.