Ollongren: tijd nemen voor referendumuitslag

Het kabinet zal niet over een nacht ijs gaan bij de weging van de uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dat heeft vicepremier Kajsa Ollongren vrijdag gezegd.

De Kiesraad moet volgende week de uitslag nog bevestigen, maar het lijkt erop dat de tegenstanders hebben gewonnen. Het kabinet wil de officiële uitslag afwachten alvorens hierover in discussie te gaan. ,,Het is niet verstandig om vooruit te lopen op hoe je het weegt’’, zei de vicepremier over de uitslag. ,,Het gesprek in het kabinet moet nog beginnen. Dat kost even tijd, dat moet je niet op een namiddag doen.’’

De invoering van de Wiv stond oorspronkelijk gepland voor 1 januari, maar werd uitgesteld tot 1 mei omdat de toetsingscommissie niet op tijd kon worden geïnstalleerd. Of de nieuwe deadline met het oog op de uitslag wel wordt gehaald, liet Ollongren in het midden. Op vragen over hoe het kabinet recht wil doen aan de uitslag, wilde ze evenmin ingaan.

Zekerheid over de uitslag is er pas als de Kiesraad die heeft bevestigd, maar Ollongren moest erkennen dat de tegenstanders waarschijnlijk hebben gewonnen. ,,Het lijkt erop dat dit niet de uitslag is waar het kabinet op had ingezet.’’