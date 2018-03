OM heeft kroongetuige tegen ‘Mocro-mafia’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een overeenkomst gesloten met een kroongetuige, die een reeks verklaringen heeft afgelegd tegen kopstukken van de zogeheten Mocro-mafia. Volgens het OM is er sprake van een belangrijke doorbraak in de strijd tegen tegen het zware geweld in de onderwereld. De kroongetuige zet de deur naar strafvervolging van opdrachtgevers van liquidaties open.

De afgelopen vijf jaar hebben er ettelijke moorden plaatsgevonden onder een nieuwe, relatief jonge generatie criminelen. Een aantal schutters is gepakt en berecht, de opdrachtgevers bleven buiten schot. De kroongetuige, de 30-jarige Nabil B., zal daar verandering in brengen, verwacht het OM. Volgens de officier van justitie is B. gaan verklaren uit gewetensnood. De verklaringen geven ,,een ontluisterend beeld’ van de heersende praktijk in de zware misdaad, zei hij.

De Mocro-mafia werd een begrip na de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, eind 2012. Daarna volgde een hele reeks liquidaties, vaak in Amsterdam, maar ook daarbuiten. Het onderzoek naar moorden verloopt vaak moeizaam, aldus de officier. ,,Zwijgen is de norm.’ Politie en justitie kregen wel informatie over opdrachtgevers, maar deze was tot dusver te mager om tot vervolging over te gaan. ,,Zij waanden zich lange tijd onaantastbaar’, zei de aanklager. ,,Het is tijd dat de geweldsspiraal wordt doorbroken.’

B. geldt zelf als verdachte in een Utrechtse liquidatiezaak. Vrijdag vindt in die zaak een inleidende zitting plaats. Het gaat daarbij om de moord op Hakim Changachi, die op 12 januari vorig jaar in de Utrechtse wijk Overvecht werd doodgeschoten. Volgens het OM is Changachi (31) bij vergissing doodgeschoten. Een poging om twee dagen later het eigenlijke doelwit te liquideren, kon door de politie worden verijdeld. Een tekenend scenario, vindt Louman. In de huidige onderwereldoorlog, die zich kenmerkt door ,,excessief geweld” is ,,het begrip vergismoord helaas een gangbaar begrip geworden.”

Kroongetuige B. heeft Redouan T. (40) aangewezen als opdrachtgever van liquidaties. Ook over Said R. heeft hij belastende verklaringen afgelegd. Dit tweetal wordt gezocht. Het OM heeft voor de tip die leidt tot hun arrestatie beloningen van 25.000 euro uitgeloofd.