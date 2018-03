Verzet advocaten tegen nieuwe ‘Astrid-tapes’

De verdediging van Willem Holleeder wil dat de rechtbank een stokje steekt voor het plan van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag fragmenten te laten horen van geluidsopnamen waarmee Astrid Holleeder pas vorige week voor de dag kwam. Ook willen de beide advocaten niet dat het OM haar vrijdagmiddag over de betreffende fragmenten ondervraagt.

Advocaat Sander Janssen zei dat het afspelen van de nieuwe ‘Astrid-tapes’ “het evenwicht in de zaak” volledig verstoort, doordat het OM en Astrid Holleeder weten waar het over gaat en de rechtbank en de verdediging niet. “Wij kennen de inhoud niet, de interpretatie niet, de context niet, de strekking niet en we weten ook niet wat er voor of na die fragmenten komt”, zei hij.

Janssen is daarnaast bang dat de inhoud van de bandjes – ook via de media – al snel als “werkelijkheid” wordt gezien. Het gevaar dat dit tot verkeerde beeldvorming leidt is groot, zei hij. “En we hebben gezien dat beeldvorming en overtuiging in deze zaak dicht bij elkaar liggen.”

De strafpleiter verzet zich niet tegen de inbreng van de geluidsopnamen, zei hij. “Natuurlijk moet deze informatie worden ingebracht. Maar wij moeten voldoende tijd hebben er als verdediging naar te kijken.”

Astrid Holleeder leverde na de start van het proces begin februari bij het OM zestien nieuwe opnamen in die ze stiekem had gemaakt van gesprekken met haar broer. De tapes doken volgens haar op bij een verhuizing. Met een ervan geeft ze haar broer de nekslag, zei ze vorige week. “Hij weet nu dat het voor hem gewoon klaar is”, snikte ze emotioneel.

Het OM zei dat het twee fragmenten wil laten horen waarin “geen cruciale discussiepunten” zitten en noemde de argumentatie van de verdediging “niet sterk”.

De rechtbank beslist er vrijdag nog over.