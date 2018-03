Bibian Mentel gehuldigd in Loosdrecht

Paralympisch kampioen Bibian Mentel is zaterdagmiddag onder grote belangstelling gehuldigd in haar woonplaats Loosdrecht (gemeente Wijdemeren). Mentel won in Zuid-Korea twee gouden plakken bij het para-snowboarden. Er was vooral veel jeugd aanwezig bij de huldiging, zei een woordvoerster van de gemeente.

De 45-jarige Mentel prolongeerde in Pyeongchang haar titel op de cross en voegde daar een tweede titel aan toe op de slalom. Met deze successen sloot ze haar sportieve carrière af. In 1993 begon ze al met snowboarden en sindsdien behaalde ze zes wereldtitels.

Mentels leven wordt al jaren beheerst door kanker. Op haar 27e kreeg ze een agressieve vorm van botkanker. Mentel moest haar onderbeen laten amputeren om uitzaaiingen te voorkomen. Acht keer kwam de ziekte terug. De sportster bleef doorgaan. Ze schreef een boek over de ziekte: Kut Kanker!