Edward Snowden feliciteert tegenstemmers Wiv

Edward Snowden heeft Nederland gefeliciteerd met de uitkomst van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De man die in 2013 veel over de werkwijze van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA onthulde, stelt dat de tegenstanders het tij tegen hadden. ,,Maar jullie vochten en wonnen”, reageerde Snowden via Twitter.

Snowden wijst erop dat vooral jongeren in meerderheid tegenstemden. In zijn ogen verkozen ze ,,vrijheid boven angst”. ,,Nu het moeilijke deel: de regering dwingen om de wil van het volk te respecteren. Blijf vrij!”, aldus Snowden, die uit angst voor vervolging in de VS al enkele jaren in Rusland woont.

Bij het referendum stemden net iets meer mensen tegen dan voor: 49,5 procent tegen 46,5 procent. De overige 4 procent stemde blanco.