Hotellerie is er bij Marianne Kuiper van Efficient Hotel Partner met de paplepel ingegoten. Ze is opgegroeid in een horecafamilie en scharrelde als kind in de hotelkeuken van haar oom. Op de middelbare school wist ze als enige wat ze wilde daarna wilde doen: de hotelschool. “Ik ben uiteindelijk niet gegaan, want ik was eigenwijs. Ik ben meteen in een hotel gaan werken.”

Twintig jaar geleden heeft ze haar eigen bedrijf Efficient Hotel Partner opgericht, waarmee Marianne samen met haar team hotels en vergaderruimtes zoekt en boekt voor de zakelijke markt. “Wij boeken zowel hotelovernachtingen voor bijvoorbeeld dj Martin Garrix als locaties voor vergaderingen en bijeenkomsten voor multinationals. Ook regelen we hotelaccommodatie rondom een groot congres.”

Het is niet altijd makkelijk geweest voor Marianne, zowel op werk- als privégebied. “Ik heb veel last gehad van het internet. Tegen grote online boekingssites als Booking.com kun je niet opboksen. Het verschil is dat wij persoonlijk advies geven en de meeste hotels kennen. De foto’s die op hotel- en locatiesites staan, zijn allemaal gefotoshopt.”

Met spoed geopereerd

Privé heeft Marianne in 2015 een loodzwaar jaar gehad, waarin haar man haar verliet, ze uit haar droomhuis moest, ze een conflict kreeg met haar zakenpartner en met spoed aan een driedubbele hernia in haar nek moest worden geopereerd. “Toen ik wakker werd en alles het nog deed, heb ik een knop omgezet en al mijn angsten overboord gegooid.”

Marianne moest een half jaar uitrekken voor haar revalidatie, maar was na drie weken alweer aan het werk vanuit haar bed. “Ik moest wel, want ik kon nergens financieel of emotioneel op terugvallen. Daarbij had ik twee kinderen om voor te zorgen. De pijn was kennelijk nodig voor een omslag om nog meer te gaan doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind.”

“Klanten pikken de bezuinigingen niet”

Vroeger stonden er acht mensen achter een balie, nu zijn dit er vier. “Op de dienstverlening is de afgelopen jaren behoorlijk bezuinigd, maar klanten pikken dit niet. De behoefte om echt ontvangen te worden, komt weer helemaal terug. Daarom schieten boutique hotels als paddenstoelen uit de grond. Mensen willen een thuisgevoel hebben. De focus ligt dus steeds meer op de gast en de beleving, net als vroeger.”

Wat heeft Marianne tenslotte geleerd van de moeilijke tijden? “Ik sla geen hulp meer af. Ik ben niet meer bang en durf risico’s te nemen. Ik ben in mezelf gaan geloven. Zo heb ik investeerders gezocht en heb ik begin dit jaar mijn eigen vergaderruimte, Music Meeting Lounge, geopend. Iemand zei ooit tegen mij: “Ga doen waar je goed in bent en verzamel mensen om je heen die echt in je geloven”. Dat heb ik gedaan.”

Lees ook: