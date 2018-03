Nederlandse politie: respect voor Franse agent

De zelfopoffering van de Franse politieman Arnaud Beltrame (44) heeft ook op Nederlandse politiemensen grote indruk gemaakt. ,,Respect en medeleven voor onze Franse collega’s en nabestaanden”, reageert korpschef Erik Akerboom via Twitter. Lokale eenheden betuigen hun respect aan de man, die tijdens de fataal afgelopen gijzeling in het Zuid-Franse Trèbes de plaats innam van een gegijzelde vrouw.

Beltrame raakte ernstig gewond, zaterdag maakte de Franse regering bekend dat hij is overleden. ,,Laten we deze naam nooit vergeten”, schrijft de politie van de Rotterdamse wijk Feijenoord, aangevuld met condoleances in het Frans. Voor de agenten is de luitenant-kolonel van de Gendarmerie de ,,held van Trèbes”.