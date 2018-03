Andrée van Es verkenner in Utrecht

In Utrecht heeft GroenLinks Andrée van Es gevraagd als verkenner op te treden in de formatie, zo is maandag bekendgemaakt. Omdat GroenLinks bij de verkiezingen als grootste uit de bus kwam, neemt deze partij het initiatief voor het vormen van de coalitie.

Als lijsttrekker van de grootste partij voerde Heleen de Boer in de afgelopen dagen eerste verkennende gesprekken met alle partijen in de Domstad. Volgens De Boer is er nog geen ,,unaniem beeld” over welke partijen met elkaar gaan praten, maar zij ziet wel ,,aanknopingspunten om een stabiele coalitie te vormen”.

Andrée van Es is voormalig wethouder en Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij heeft volgens GroenLinks de taak een coalitie te vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Volgens De Boer ligt het op basis van de uitslag voor de hand dat in ieder geval GroenLinks en D66 verder met elkaar spreken over het vormen van een coalitie.

Dinsdag praat Van Es met alle partijen.