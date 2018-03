Blok: geen eigen informatie over aanval

Nederland beschikt niet over eigen informatie die bewijst dat Rusland achter de recente aanslag op een dubbelspion in Groot-Brittannië zit. Maar gezien het gebruikte gifgas en de achtergrond van de slachtoffers ligt het voor de hand dat Moskou om opheldering wordt gevraagd. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

De Britten hebben volgens Blok aangegeven dat het ,,plausibel” is dat Rusland betrokken is, al ontbreekt daarvoor nog hard bewijs. ,,We voeren nu gezamenlijk de politieke druk op om daarmee te bereiken dat Rusland meewerkt aan het onderzoek en uiteindelijk de waarheid boven tafel komt”, stelt Blok. ,,Wij willen helderheid over de daders van deze verschrikkelijke aanslag.”

Volgens premier Mark Rutte is de informatie die de Britten hebben geleverd wel bekeken door de Nederlandse inlichtingendiensten. In principe neemt Nederland geen besluiten over militaire missies of diplomatieke maatregelen zonder eigen inlichtingen. ,,Maar dat betekent niet dat we helemaal niets kunnen doen”, aldus de minister-president in de Tweede Kamer.

De twee medewerkers van de Russische ambassade in Den Haag die binnenkort het land worden uitgezet, verrichten volgens Blok ook inlichtingenwerk. ,,Daarom is het ook logisch dat we voor deze mensen hebben gekozen”, vindt de minister. Hij lichtte die keuze niet nader toe.

Blok laat verder weten eventuele tegenmaatregelen af te wachten. ,,Rusland en Nederland hebben natuurlijk op heel veel gebieden relaties, soms ongemakkelijk, soms ook gewoon handelsrelaties. De inzet is om met elkaar in gesprek te blijven, maar ook te benoemen wat fout is.”