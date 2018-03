Defensie komt met toekomstplannen

Wat is de strategie van Defensie voor de lange termijn? Dat staat in de Defensienota die maandag wordt gepresenteerd door minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser in de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe. In het rapport wordt onder meer aangegeven welke nieuwe wapens worden aangeschaft.

Het kabinet trekt structureel tot 1,5 miljard euro extra uit voor Defensie. Er is na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie decennia gesneden in de begroting van de krijgsmacht. Daar is onder het vorige kabinet een eind aan gekomen.

In de Defensienota worden extra middelen uitgetrokken voor het personeel. Het leger kampt met een tekort aan mensen op onder meer medisch en technisch gebied. Ook pleiten vakbonden al langer voor modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

Verder zal er geïnvesteerd worden in cyberdefensie en ict. Sinds vorig jaar is het Defensie Cyber Commando (DCC) operationeel, maar dat is nog relatief klein. Defensie wordt steeds vaker slachtoffer van digitale spionage. Met de DCC kan het ook cyberaanvallen uitvoeren.

Ook zal aangekondigd worden dat er geld naar de marine gaat. De fregatten en mijnenjagers moeten worden vervangen. Dit kabinet moet ook een besluit nemen over de vervanging van de onderzeeboten. Defensie blijft vasthouden aan een krijgsmacht die breed inzetbaar is.