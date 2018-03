Koning bij 50-jarig Amnesty International

Koning Willem-Alexander is zaterdag 21 april aanwezig bij het vijftigjarig bestaan van Amnesty International Nederland. Het jubileum wordt in Theater Amsterdam gevierd met workshops, theater, muziek, film en debat.

Tijdens het middagprogramma zijn ook enkele videoportretten te zien van collectanten, actievoerders en vrijwilligers. De organisatie wil namelijk de achterban bedanken voor de steun. Verder zijn er enkele sprekers, zoals de gevluchte Egyptische presentator en komiek Bassem Youssef en zijn er optredens van onder anderen Saman Amini, die muziek maakt over thema’s als vrijheid en hoop. Ook bekijkt de koning een expositie van studenten van de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Amnesty International werd in 1961 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die opkomt voor mensenrechten. De afdeling in Nederland begon in 1968 en is een van de zeventig nationale afdelingen. De leden voeren acties voor het afschaffen van de doodstraf, de vrijheid van meningsuiting, het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen en het strijden tegen politiek geweld en vervolging.