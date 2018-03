Meer belastingaangiftes verwacht vóór 1 april

De Belastingdienst verwacht dat dit jaar meer mensen aangifte doen vóór 1 april. Met nog een week te gaan in maart hebben 4,8 miljoen mensen al hun belastingaangifte ingediend. Vorig jaar om deze tijd stond de teller op 4,4 miljoen.

In 2017 deden in totaal 5,5 miljoen mensen vóór 1 april aangifte. Mensen die dit voor deze datum doen, krijgen van de Belastingdienst vóór 1 juli bericht. Aangifte kan worden gedaan tot 1 mei.

Ruim 99 procent van de aangiften is digitaal ontvangen. Ruim 82 procent heeft dit gedaan via MijnBelastingdienst. Bijna 10 procent kwam digitaal binnen via een fiscaal dienstverlener. Circa 7 procent gebruikte de aangifte-app.