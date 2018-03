OM: beloning voor tip verdachte liquidaties

De politie is dringend op zoek naar Ridouan Taghi (40), die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere moorden. Zijn naam is genoemd door een kroongetuige die hem aanwijst als opdrachtgever voor een liquidatie in Utrecht, waarvan een andere man mogelijk bij vergissing het slachtoffer werd. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben maandag de naam en een foto van Taghi vrijgegeven en een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding.

Het OM kwam vorige week in een onderzoek naar dodelijke afrekeningen in het criminele milieu op de proppen met een nieuwe kroongetuige, met wie zij een deal heeft gesloten. Deze getuige Nabil B. heeft een reeks verklaringen afgelegd die bewijs zouden opleveren tegen opdrachtgevers van liquidaties. Volgens B. heeft Taghi opdracht gegeven om Khalid H. te vermoorden. Maar in plaats van Khalid H. werd Hakim Changachi vermoord, op 12 januari vorig jaar in Utrecht-Overvecht.

Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moordpoging op Khalid H., Jerrel Z. en Marciano D., zitten vast. Zij werden twee dagen later na een wilde achtervolging door de politie aangehouden. Volgens het OM maakte het tweetal deel uit van een moordcommando, dat op weg was het eigenlijke doelwit Khalid H. te liquideren.

Kroongetuige Nabil B. zegt last van zijn geweten te hebben gekregen toen bleek dat niet Khalid H. was gedood maar Changachi. Hij was goed bevriend met de familie Changachi.

De getuige zal in het onderzoek naar de Utrechtse zaken worden gehoord, mogelijk ook op de openbare zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaken staat gepland voor eind mei, begin juni.