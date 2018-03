Onderhandelingen cao kinderopvang stukgelopen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de kinderopvangbranche zijn stukgelopen. Vakbonden FNV en CNV lieten weten dat het overleg is gestrand op afspraken over de zogeheten niet-groepsgebonden uren. Volgens Ilse van der Weiden, bestuurder van de FNV, beraden medewerkers in de kinderopvang zich op actie.

De medewerkers vinden dat de werkdruk ten koste gaat van de aandacht voor hun kinderen, stelt CNV Zorg & Welzijn. De gesprekken werden bemoeilijkt door het feit dat met twee brancheorganisaties werd onderhandeld, de BK en de BMK (maatschappelijke kinderopvang). ,,Het is pijnlijk duidelijk geworden dat de visie op kwaliteit bij de brancheorganisaties verschilt” aldus CNV. Met BMK konden de partijen tot een akkoord komen, met BK niet.