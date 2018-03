Ontvoerde Insiya nog niet naar Nederland

Het ontvoerde meisje Insiya kan voorlopig nog niet terugkeren naar haar moeder in Nederland. Nadia Rashid zou aanvankelijk haar dochtertje dinsdag ophalen in India, maar kan niet naar het land afreizen omdat tegen haar een arrestatiebevel is uitgevaardigd, laat ze weten na een bericht hierover in De Telegraaf. Het is nu wachten op een uitspraak in hoger beroep, dat de vader had aangespannen na een eerdere uitspraak van een Indiase rechter over de terugkeer van Insiya.

De nu vierjarige Insiya werd in september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Ze zit nu bij haar vader in India.

,,Ik kan er niet naar toe, want dan word ik bij aankomst aangehouden”, zegt Rashid. De vader van het meisje heeft namelijk aangifte gedaan tegen de vrouw. Volgens haar wordt er achter de schermen hard aan gewerkt om Insiya zo snel mogelijk naar Nederland te halen. De vader van het meisje, die ervan wordt verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor haar ontvoering, doet er echter alles aan om dit tegen te werken.