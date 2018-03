Onvoldoende steun voor referendum ‘aflosboete’

Er komt definitief geen raadgevend referendum over de afschaffing van een belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, ook wel de aflosboete genoemd. De Kiesraad heeft ruim 11.000 verzoeken daartoe binnengekregen, dat hadden er minstens 300.000 moeten zijn.

Door de afschaffing van de wet-Hillen gaan mensen die geen, of slechts een kleine hypotheekschuld hebben, de komende jaren geleidelijk meer belasting betalen over hun eigen woning. Nu zijn zijn nog vrijgesteld van het zogenoemde eigenwoningforfait.

50PLUS was zeer kritisch over dat besluit en wilde er een raadgevend referendum over houden. Eerder deze maand bleek evenwel al dat de partij daarvoor onvoldoende steun had weten op te trommelen. De partij meldde eerder meer dan 100.000 handtekeningen voor het referendum te hebben opgehaald.