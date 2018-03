Oorlogsheld en senator Van Hulst overleden

Oorlogsheld en oud-senator voor het CDA – en daarvoor de CHU – Johan van Hulst is overleden. Hij werd 107 jaar oud. Van Hulst hielp in de oorlog Joodse kinderen uit handen van de nazi’s en hun aanhang te redden.

Hij was toen directeur van een school aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, recht tegenover de Hollandsche Schouwburg van waaruit Joden naar het doorgangskamp Westerbork werden gedeporteerd. Naast deze kweekschool was een crèche waar baby’s en peuters in afwachting van hun deportatie werden ondergebracht. Over de heg werden de kinderen stiekem aan helpers in de kweekschool aangereikt vanwaar ze in veiligheid werden gebracht. Honderden kinderen zouden zo zijn ontsnapt aan een gruwelijk lot.

Van Hulst werd daarvoor in 1973 beloond met de Yad Vashem-medaille van het gelijknamige museum in Jeruzalem.

Van Hulst stierf donderdag in Amsterdam, maakte zijn familie maandag bekend.