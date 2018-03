Russische inlichtingenmedewerkers uitgezet

Nederland zet op korte termijn twee Russische inlichtingenmedewerkers uit die in Nederland werken. Ze krijgen twee weken om Nederland te verlaten, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De maatregel is een reactie op de aanslag met zenuwgas op een dubbelspion begin deze maand in het Engelse Salisbury. Moskou wordt later op de dag op de hoogte gesteld.

Andere bondgenoten en EU-lidstaten hebben gelijksoortige maatregelen genomen. De EU-leiders spraken vorige week op een top in Brussel af maatregelen te co√∂rdineren. Zij veroordeelden de aanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter ,,in de sterkst mogelijke bewoordingen” en onderschreven de Britse conclusie dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland verantwoordelijk is. Er is volgens de regeringsleiders ,,geen geloofwaardige alternatieve verklaring”.

,,Dit soort aanslagen mag zich niet herhalen, niet in het Verenigd Koninkrijk, nergens in Europa”, stelt premier Rutte. ,,We staan allemaal pal achter de oproep aan Rusland om openheid van zaken te geven over chemische wapens.”

De twee Russische inlichtingenmedewerkers die Nederland moeten verlaten, werken op de ambassade in Den Haag. De ambassade had nog geen commentaar op de beslissing.