Vakbonden zien positieve zaken in Defensienota

De militaire vakbonden noemen de nieuwe Defensienota een ,,positieve ontwikkeling”. Volgens VBM is dit de ,,eerste nota sinds jaren die uitgaat van de mensen in de organisatie”.

In de nota kiest Defensie ,,duidelijk voor het personeel”, zei minister Ank Bijleveld maandag bij de presentatie. Verder richt ze zich vooral op achterstallig onderhoud van materieel. Er is weinig om de slagkracht van het leger te versterken.

Volgens Marc de Natris van vakbond GOV/MHB heeft ze ,,een juiste keuze” gemaakt door nu voor het personeel te kiezen. Hij vindt wel dat vanaf 2020 geïnvesteerd moet worden in de slagkracht.

De AFMP toont zich bijzonder tevreden dat het AOW-gat van (oud-)militairen nu volledig wordt gecompenseerd. Het AOW-gat leidde tot veel onmin bij personeel. Bijleveld zei te hopen dat met deze stap ,,weer naar de toekomst kan worden gekeken”.

De ACOM is het minst positief. ,,Veel grote woorden in de Defensienota 2018, maar van effectieve slag- en daadkracht is helaas weinig te merken. Een nota die welbeschouwd gekenmerkt wordt door clichés en uitgekauwde formuleringen.”