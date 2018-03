‘Veel varkensleed bij productie parmaham’

De productie van parmaham in Italië gaat gepaard met veel varkensleed, concludeert de Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia op basis van beelden die anonieme onderzoekers hebben gemaakt in zes varkenshouderijen in de Lombardije-streek. Gaia roept supermarktketens op geen parmaham meer te verkopen.

In de stallen met tussen de drie- en tienduizend dieren heerst een totaal gebrek aan dierenwelzijn en hygiëne, aldus Gaia. Overal zouden zieke, zwaargewonde en dode varkens liggen. De beelden met de ,,afgrijselijke leefomstandigheden’’ zouden zijn gemaakt tussen december en februari. Wakker Dier kwam in 2015 op basis van undercoverbeelden al tot soortgelijke conclusies.

,,Hoog tijd dat de consument in ons land de ogen opent: van een prestigieus product is hier absoluut geen sprake”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. Hij vindt het ,,shockerend’’ dat er miljoenen aan EU-subsidies worden besteed aan de promotie van parmaham.

Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en België zijn de grootste importeurs van parmaham in de EU.