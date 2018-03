Verschuiving door hertelling Bergen op Zoom

Een volledige hertelling van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft maandag een andere zetelverdeling opgeleverd in Bergen op Zoom. Door een verschil tussen de eerste en tweede telling gaat een restzetel alsnog naar het CDA en dat gaat ten koste van verkiezingswinnaar GBWP.

Burgemeester Frank Petter besloot vrijdag tot een hertelling nadat diverse politieke partijen hadden geklaagd. Op één stembureau leverde de hertelling een verschil van 27 stemmen op en dat was voldoende voor een verschuiving in de zetelverdeling.

Volgens een gemeentewoordvoerder is onzorgvuldig tellen de oorzaak geweest en is er geen opzet in het spel.

Burgemeester Petter gaat later in de week nog wel in gesprek met de voorzitter van een ander stembureau die twee stemmen aan de uitslag toevoegde om het aantal stempassen in overeenstemming te brengen met het aantal stemformulieren.