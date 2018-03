Werkstraffen geëist voor aanval op homostel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen vier minderjarige jongens werkstraffen geëist tot 180 uur voor openlijk geweld tegen een homostel in Arnhem. Dat gebeurde op de vroege zondagochtend van 2 april vorig jaar op de Nelson Mandelabrug. De zaak trok landelijk veel aandacht, omdat de aanval zou zijn gericht op de seksuele geaardheid van de slachtoffers.

Maar volgens de officier van justitie zijn er geen aanwijzingen dat discriminatie het motief is geweest voor het geweld. Wel zijn er volgens de aanklager discriminerende woorden gevallen tijdens het incident. Het geweld zou zijn begonnen met opmerkingen over en weer, waarbij de verdachten zich grievend uitlieten over de seksuele geaardheid.

Verder is er onvoldoende bewijs dat een van de slachtoffers, die meerdere tanden kwijtraakte, is geslagen met een betonschaar.