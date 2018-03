De politieke partij Groep de Mos heeft Hans Wiegel aangesteld als verkenner in Den Haag. De partij van fractievoorzitter Richard de Mos won woensdag de verkiezingen voor de gemeenteraad in de hofstad. VVD-coryfee Wiegel gaat volgens de partij onderzoeken hoe er een ,,stabiel en ambitieus” college kan worden gevormd, met voldoende draagvlak in de gemeenteraad, waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag.

,,We zijn een jonge partij. Dit is een zware verantwoordelijkheid en we willen dit in goede banen leiden. We wilden daarom iemand met een grote politieke achtergrond voor deze klus. Wij zijn zeer vereerd dat een politiek zwaargewicht als Hans Wiegel de rol van verkenner op zich zal nemen”, aldus De Mos.

Wiegel nodigt alle fractievoorzitters woensdag samen uit voor een kennismakingsgesprek. Daarna zal hij een aantal fractievoorzitters apart ontvangen.