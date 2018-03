Blok vraagt bij VN aandacht voor crisis Syrië

Tijdens zijn eerste bezoek aan de VN-Veiligheidsraad in New York zal minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken dinsdag aandacht vragen voor de toestand in Syrië. Nederland is een maand lang voorzitter van de raad.

,,In de afschuwelijke oorlog in Syrië lijkt elke vorm van menselijkheid verdwenen. Het is een conflict waar de internationale gemeenschap er niet in slaagt te voldoen aan een van de oudste normen: het beschermen van onschuldige burgers”, aldus de minister.

In de VN-Veiligheidsraad wordt gesproken over de verlenging van een resolutie over het staakt-het-vuren in Syrië. ,,De internationale gemeenschap is verdeeld over de crisis. Partijen houden zich niet aan de afspraken en onschuldige burgers zijn het slachtoffer”, aldus Blok.

De minister is dinsdag ook voorzitter van de Veiligheidsraad bij de stemming over een verlenging van de VN-missies in Congo en Somalië.