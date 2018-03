Centraal Station Rotterdam deels ontruimd

Een deel van het Centraal Station in Rotterdam is dinsdagochtend ontruimd nadat een verdachte tas was achtergelaten. Uit voorzorg werden de perrons 2, 3 en 4 ontruimd.

Na een klein halfuur meldde de politie dat de eigenaar van de tas is aangehouden. ,,Hij is verward en wordt verhoord”. Volgens diverse lokale media staken er draden uit de tas.

Vanwege de inzet van hulpdiensten reden rond halfnegen nog steeds minder treinen van en naar Rotterdam Centraal. Hoe lang het duurt voordat de normale treinenloop is hervat, konden de Nederlandse Spoorwegen nog niet zeggen.