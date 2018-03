Films en muziek overal in EU afspeelbaar

Vanaf zondag hebben EU-burgers in alle lidstaten toegang tot hun digitale abonnementen. Netflix-, HBO- en Spotify-abonnees kunnen per 1 april op zakenreis of vakantie in de hele EU genieten van het Nederlandse aanbod van de streamingdiensten. Dat geldt ook voor betaalde abonnementen op online sportzenders, e-books en games.

De lidstaten werden het vorig jaar eens over nieuwe wetgeving die nu van kracht wordt. Vanwege rechtenkwesties was sommige betaalde content niet beschikbaar bij een verblijf in een ander EU-land. Die barrières zijn verwijderd, ook voor de providers. Zij hebben geen aparte vergunningen meer nodig voor de andere EU-landen.

Na de afschaffing van de roamingkosten vorig jaar noemen de Europese Commissie en het Europees Parlement de opheffing van de grenzen voor streamingdiensten in een gezamenlijke verklaring ,,opnieuw een succes van de interne digitale markt’ in de EU.

Brussel schat dat zo’n 30 miljoen mensen nu gebruik gaan maken van hun eigen digitale abonnementen als ze in het buitenland zijn, oplopend tot 72 miljoen in 2020. Vooral onder jonge consumenten verwacht Brussel een toename.

Uitzendingen van publieke omroepen vallen er niet onder. Het zogeheten geoblocking voor bepaalde programma’s blijft vooralsnog toegestaan.