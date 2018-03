Kabinet belooft Brussel opheldering pulsvissen

Minister Carola Schouten van Landbouw wil de Europese Commissie opheldering verschaffen over het uitblijven van onderzoek naar het zogeheten pulsvissen. Schouten is bereid ,,alle vragen die de Commissie heeft te beantwoorden”. Maar ze houdt vol dat Nederland niets te verwijten valt en kaatst terug dat de Commissie zelf niet eerder ,,heeft gepiept” en ,,niet consequent” was.

De Europese Commissie gunde Nederland extra vergunningen voor pulsvissers, op voorwaarde dat die gebruikt zouden worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek liet echter jaren op zich wachten. Nu lopen de vergunningen af en moet Nederland alle zeilen bijzetten om ze verlengd te krijgen. Het kabinet moet zich verweren tegen de beschuldiging dat onderzoek maar een voorwendsel was om de pulsvloot fors uit te breiden.

,,We hadden het onderzoek sneller in gang moeten zetten”, geeft Schouten toe. Maar het kostte volgens haar tijd om zulk fundamenteel onderzoek op poten te zetten. Ook wijst ze erop dat ,,de Europese Commissie niet heeft gepiept” toen Nederland om nieuwe vergunningen vroeg terwijl het onderzoek nog niet was begonnen.

Kritiek uit de Tweede Kamer pareert de minister op soortgelijke wijze. De Kamer moet maar ,,bij zichzelf te rade gaan”, want ,,u drong er zelf steeds op aan” meer vissers een pulsvergunning te geven, stelt Schouten.

De Kamer hoopte met de nieuwe vismethode, waarbij platvis met stroomstootjes wordt opgeschrikt en het net in gedreven, noodlijdende vissers uit de brand te helpen. Die zijn met de ‘pulskor’ onder meer minder brandstof kwijt.