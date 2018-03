Onderzoek naar asbest in make-up

Make-up en andere producten met talk worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldden dat ze een onderzoek beginnen nadat eerder in twee make-upproducten van het merk Claire’s lage concentraties asbest werden aangetroffen.

De asbestvezels kunnen vrijkomen bij gebruik van het poeder. De producten waar het om gaat, een compact poeder en een set contour poeder in acht kleuren, zijn door Claire’s uit de verkoop gehaald. Het bedrijf wordt gevraagd om producten met dezelfde grondstoffen als de poeders, uit voorzorg uit de handel te nemen totdat nader onderzoek uitwijst of ook hier asbest in zit, melden ILT en NVWA. De inspectie liet eerder 28 make-upproducten van Claire’s testen en daarin is geen asbest gevonden.

Asbest is in Nederland verboden.