Onno Hoes informateur in Eindhoven

VVD’er Onno Hoes en Roel van Gurp (GroenLinks) zijn in Eindhoven benoemd tot informateur. Het duo gaat met alle partijen uit de nieuwe Eindhovense gemeenteraad gesprekken voeren over de vorming van een coalitie, maakte de gemeente dinsdag bekend.

De VVD en GroenLinks zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven de grootste partijen geworden. Ze hebben elk zeven zetels. De VVD kreeg de meeste stemmen maar GroenLinks boekte de grootste winst.

De uitslag wijst volgens de nieuwe gemeenteraad uit dat de kiezer wil dat de twee grootste partijen samen een coalitie gaan vormen, zegt VVD-lijsttrekker Marcel Oosterveer. ,,We gaan daarom een serieuze poging wagen en op lokaal niveau bestaan voorbeelden dat het kan”, zegt hij over de grote verschillen tussen beide partijen.

Ook de keus voor twee informateurs is gebaseerd op het streven van VVD en GroenLinks. Onno Hoes is waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer en was voorheen burgemeester van Maastricht. Roel van Gurp was acht jaar wethouder voor GroenLinks in Tilburg.