Ook Ameland verwelkomt plan voor windparken

Vanaf Ameland zal het windpark dat bij de Waddeneilanden moet verrijzen niet te zien zijn. ,,Door de kromming van de aarde bevindt het zich achter de horizon”, aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Zelfs bij een tiphoogte (maximale hoogte) van 300 meter zijn de windmolens niet of nauwelijks zichtbaar.”

Het windpark ten noorden van de Waddeneilanden en twee parken voor de kust van Noord-Holland moeten tussen 2023 en 2030 in totaal 6,1 gigawatt leveren, voldoende voor 40 procent van ons huidig elektriciteitsverbruik. Ook Schiermonnikoog liet dinsdag weten de kabinetsplannen te verwelkomen.

,,Dat een windpark in sommige gevallen enigszins verstorend is voor de natuur en de scheepvaart valt niet te ontkennen, maar het voordeel van schone en relatief goedkope elektriciteitsproductie weegt in onze waarneming ruimschoots op tegen de nadelen”, aldus de woordvoerder van de gemeente Ameland. De eilandbevolking staat volgens hem in het algemeen positief tegenover alle vormen van duurzame energieproductie. ,,Windenergie op zee valt daar ook onder. In het beschermde Waddengebied is windenergie overigens niet mogelijk.”