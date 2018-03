Twee vette visjes zijn goed voor de ogen

Met twee ons groente en twee vruchten per dag plus twee keer per week vette vis kan het risico op de oogziekte ‘leeftijdsgebonden maculadegeneratie’ bijna halveren. Dat blijkt uit het Rotterdamse Erasmus Gezondheid Onderzoek (ERGO) en het proefschrift van Gabriëlle Buitendijk, die woensdag promoveert. Ook mensen die erfelijk belast zijn met de oogkwaal kunnen het risico verminderen door hun voedsel.

Bij maculadegeneratie zien mensen een grijze vlek. Zo’n vijftien procent van de zeventigers kamp er al mee en er is geen behandeling voor. ,,Met een dieet dat veel antioxidanten en omega-3 vetzuren bevat, kunnen mensen het risico op de ziekte op latere leeftijd tot 42 procent verlagen. Ook vitaminepillen met luteïne en zeaxanthine kunnen uitkomst bieden”, zegt Buitendijk.

De onderzoekers volgden 4200 55-plussers uit de Rotterdamse wijk Ommoord. Ze ontdekten positieve gevolgen na tien tot vijftien jaar eten als aanbevolen. Slechts 3,5 procent van de ERGO-deelnemers deed dat echter.