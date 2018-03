‘Universiteit moet strenger kunnen selecteren’

Universiteiten moeten slechte studenten sneller weg kunnen sturen. Daarvoor pleit scheidend rector magnificus Bert van der Zwaan van de Universiteit van Utrecht in Trouw.

Volgens de hoogste wetenschappelijke bestuurder van de Universiteit in de Domstad ,,lopen er te veel studenten rond die eigenlijk op het hbo thuishoren”. ,,Dat zie je ook aan de uitval: 25 procent van de studenten stopt met een studie.”

Wil je zorgen dat studenten bij de juiste studie terechtkomen, dan hoort daar volgens professor Van der Zwaan een verwijzingsmiddel bij. ,,Selectie is zo’n methode. Ik ben daar voorstander van. Op dit moment is er geen wettelijk middel om druk uit te oefenen op studenten die eigenlijk niet op de universiteit thuishoren. De politiek kiest altijd voor de veilige kant: we willen de meeste studenten, het beste onderwijs, geen selectie en het mag niet te veel kosten. Dat kan natuurlijk niet.”