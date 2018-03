‘Infrastructuur HSL moet op de schop’

Een ingrijpende wijziging aan de infrastructuur is nodig om de prestaties van de IC Direct op de hogesnelheidslijn (HSL) te verbeteren. Dat is de conclusie van een extern onderzoek in opdracht van NS en ProRail.

De spoorbedrijven vrezen dat de prestaties van de treinen op de HSL in 2018 onder druk komen te staan mede door de drukte op het reguliere spoor van de HSL-verbinding en door de complexe infrastructuur. Door de introductie van de Eurostar en de IC Brussel op de hogesnelheidslijn in april wordt het daarnaast een stuk drukker. Dat kan er toe leiden dat treinen minder vaak op tijd rijden

Reizigers moeten de komende twee jaar rekening houden met uitval. Alleen door ingrijpende wijzigingen aan de spoorbaan kan dezelfde betrouwbaarheid als op het regulier spoor worden verwacht, stellen de onderzoekers in de analyse naar de verbetermaatregelen.

Om goede prestaties in de toekomst te kunnen leveren, moet de infrastructuur groots worden aangepakt, met veranderingen aan de stroom- en beveiligingssystemen. De spoorbedrijven willen plannen hiervoor met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bespreken.

Een precies bedrag voor de kosten van de investeringen geven NS en ProRail niet. Ingewijden schatten de kosten in NRC Next op 700 miljoen euro.