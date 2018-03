OM wil 5 jaar cel voor oud-CDA’er om drugslab

Voor zijn rol bij het grootste drugslab ooit in Nederland is tegen de toenmalige lokale CDA-bestuurder Wim van der P. (52) uit Leende vijf jaar celstraf geëist. Het industriële drugslab werd vorig jaar ontdekt in een loods bij zijn boerderij in Leende en als verhuurder is hij als medepleger schuldig aan drugsproductie, aldus de aanklager bij de rechtbank in Den Bosch.

Het drugslaboratorium in de loods op het erf kent tot dusver zijn weerga niet in Nederland. Experts omschrijven het als een lab van industriële omvang. In totaal vond de politie er 21.500 liter en 1000 kilo gevaarlijke chemicaliën. In drie productieprocessen werd xtc, speed en grondstof gemaakt. Per dag kon er 150 kilo xtc en 100 kilo amfetaminepasta geproduceerd worden. ,,Een miljoenenbusiness in Leende’’, zei de officier van justitie woensdag over de becijferde dagomzet van 10 miljoen euro.