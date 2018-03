Plan Defensie voor aanpak veiligheidscultuur

Defensie komt woensdag met een plan om de veiligheidscultuur binnen de organisatie te verbeteren.

Het plan is een reactie op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar het mortierongeval in Mali waarbij twee doden vielen. Volgens de OVV schoot Defensie tekort op zowel het vlak van de veiligheid van de mortiergranaten als goede militaire gezondheidszorg.

De commissie-Van der Veer kwam begin dit jaar opnieuw tot de conclusie dat de veiligheid bij het ministerie onvoldoende is geborgd. Het ministerie leert onvoldoende van zijn fouten. De commissie werd door Defensie ingesteld na het harde rapport van de OVV over Mali.

Naast een reactie op deze twee rapporten komt Defensie ook met een eerste antwoord op sociale misstanden. De commissie-Giebels doet hier nog onderzoek naar. Ze werd ingesteld na melding van een aantal incidenten, onder meer op de kazerne in Schaarsbergen.

Daar zijn drie militairen misbruikt bij hun eenheid. Ze verklaarden in november in de Volkskrant tijdens de ontgroening te zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht. De Tweede Kamer debatteert donderdag over ontgroeningen binnen het leger.