Premier leidt vergadering Veiligheidsraad VN

Premier Mark Rutte leidt woensdag een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN). Zijn voorzitterschap komt bijna aan het einde van de maand waarin Nederland voorzitter was van de raad.

Het voorzitterschap geldt als hoogtepunt van het tijdelijke Nederlandse lidmaatschap van de Veiligheidsraad dit jaar. Nederland is in 2018 een van de tien tijdelijke leden, daarnaast heeft de raad vijf permanente leden (waaronder de Verenigde Staten en Rusland).

De raad spreekt woensdag over de modernisering van vredesmissies van de VN. Dit is een van de onderwerpen waar Nederland tijdens zijn tijdelijke lidmaatschap veel aandacht aan besteedt. In aanloop naar het debat had Rutte een gesprek met de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) leidde dinsdag nog een vergadering van de raad. Eerder deze maand deed minister Sigrid Kaag dat.

Nederland was in november 2000 voor het laatst voorzitter van de raad.