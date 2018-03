Raadslid Oosterhout al weg

Een kandidaat die vorige week met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Oosterhout werd gekozen is woensdag alweer opgestapt omdat hij in opspraak is geraakt. Raadslid Ad Penders van Gemeentebelangen stelde zijn zetel ter beschikking omdat hij een adressenbestand van zijn werkgever heeft misbruikt om kiezers een persoonlijke campagneflyer te sturen.

Penders werkt voor Prisma, een instelling die zorg biedt aan verstandelijk gehandicapten. De stichting neemt de zaak hoog op en heeft Penders op non-actief gesteld omdat de privacy van medewerkers, vrijwilligers en cliënten is geschonden. ,,Dit had nooit mogen gebeuren”, schrijft de Raad van Bestuur in een verklaring.

Het raadslid laat weten dat hij zich onvoldoende bewust is geweest van de gevoeligheid. Hij stelt zijn zetel ter beschikking omdat hij niet wil dat het imago van de gemeenteraad, zijn partij en zijn raadslidmaatschap worden geschaad.