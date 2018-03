RD en activist praten over zoen-advertentie

Het Reformatorisch Dagblad (RD) gaat in gesprek met Jasper Klapwijk, de man die via crowdfunding 5000 euro heeft vergaard om een paginagrote advertentie met zoenende mannen in die christelijke krant te plaatsen. Het gesprek vindt ergens volgende week plaats, zegt Cees Hovius, hoofd commerciële zaken van het RD.

,,Ons advertentiebeleid is helder. Volgens dat beleid nemen we een dergelijke advertentie niet op. Maar we willen graag met de aanbieder standpunten en meningen uitwisselen, elkaars nieren proeven. Daarom hebben we hem uitgenodigd voor een gesprek.” Of hij de advertentie daarna wellicht toch zal afdrukken, wil Hovius niet zeggen. ,,Daar loop ik niet op vooruit.”

De actie van Klapwijk is een reactie op een flyer van Civitas Christiana die maandag bij het RD zat. De stichting ageert daarin tegen een ‘onsmakelijke reclame’ van SuitSupply, waarin twee zoenende mannen te zien zijn.